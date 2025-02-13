Общество

Локню предложили украсить муралом, посвященным Александру Матросову

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обратился к жителям Локни с предложением украсить поселок муралом, посвящённым подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.

Изображение: Иван Белугин / «ВКонтакте»

«Легендарный рядовой шагнул в бессмертие на локнянской земле, став примером мужества, самопожертвования и истинной любви к Родине. Как вы относитесь к такой инициативе? Ваше мнение важно! Пройдите пожалуйста опрос», - обратился к жителям Локни Иван Белугин.

Проголосовать за инициативу можно по ссылке.