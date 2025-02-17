Врач-косметолог назвала самые опасные «уколы красоты»

Инъекционная косметология предлагает широкий спектр процедур, направленных на мгновенное омоложение и улучшение внешнего вида. Однако, как и любое медицинское вмешательство, такие процедуры могут иметь определённые риски. Врач-косметолог Юлия Немилова рассказала о возможных негативных последствиях инъекционных процедур для женщин.
По словам Юлии Немиловой, самое главное при выборе инъекционной процедуры – это ответственный подход и серьезный выбор специалиста.
«Обращайтесь только к квалифицированным врачам-косметологам с соответствующим образованием и опытом работы. Не доверяйте свою красоту и здоровье сомнительным салонам и мастерам на дому», – советует косметолог.
Эксперт также отметила, что наиболее опасной процедурой являются инъекции нерассасывающихся филлеров - силикон, биополимерный гель.
Кроме того, инъекции ботокса могут быть опасны. Неправильная дозировка или неквалифицированное введение ботокса может привести к опущению век или бровей (птозу), нарушению мимики, асимметрии лица и другим нежелательным последствиям.
«Ботокс – эффективный препарат, но он требует высокой квалификации врача и точного знания анатомии лица», - комментирует врач.
Инъекционный липолиз представляет собой метод, направленный на разрушение жировых клеток с использованием инъекций специальных препаратов. Однако при непрофессиональном выполнении данной процедуры могут возникнуть такие нежелательные последствия как ожоги кожи, образование рубцов и другие осложнения, пишет RuNews24.ru.
Косметолог также отметила и другие факторы, которые могут повысить риск осложнений после «уколов красоты». Например, использование некачественных или контрафактных препаратов. Препараты сомнительного происхождения могут содержать вредные вещества, вызывающие аллергические реакции и другие серьезные побочные явления.
«Нарушение стерильности при проведении инъекций может привести к инфицированию и развитию воспалительных процессов, а некоторые заболевания и состояния (беременность, лактация, аутоиммунные заболевания, онкологические заболевания) и вовсе являются противопоказанием для проведения инъекционных процедур», - предупреждает косметолог.
По словам Юлии Немиловой, необходимо немедленно обратиться к врачу, если после «укола красоты» у женщины появились следующие симптомы: сильная боль, отек, покраснение, воспаление, гнойные выделения, изменение цвета кожи, нарушение чувствительности.