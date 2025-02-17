Общество

Порядка 700 человек посетили юбилейный Сретенский бал в Пскове

В минувшее воскресенье, 16 февраля, состоялся X молодёжный Сретенский бал, приуроченный к празднику Сретенья Господня и Дню православной молодёжи. В этом году мероприятие посетило порядка семисот человек. Бал был открыт выступлением молодёжного хора Псковской Епархии и церемониальным танцем Короля и Королевы 2024 года. Хореографом Сретенского бала вновь выступила Анастасия Саар. За полтора месяца мастер подготовила 80 танцующих пар-участников к балу, разучивая с ними разные виды бальных танцев, а на балу помогая сориентироваться в движениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Бал традиционно прошёл в трёх отделениях. Под музыкальное сопровождение камерного состава Губернаторского симфонического оркестра Псковской области участники исполняли классические бальные танцы, а также играли в бальные игры: «Вальс с цветком», «Бесконечный галоп» и впервые – в «Фанты».

Между отделениями для гостей и участников бала работали литературный, творческий, игровой и музыкальный салоны, салон «Каллиграфия» и «Жесты веера», а также была организована фотозона, салон с чайной церемонией и бальная почта, где можно было обменяться комплиментами и впечатлениями.

Кроме того, участники и гости праздника могли насладиться балетом от образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой, виртуозным звучанием скрипки воспитанников Детской школы искусств города Пскова Алисы Овчинниковой, Элизабет Ашкинази и Анастасии Савиной, а также оперным пением Анастасии Садовник.

Во втором отделении шесть лучших пар, которые отличились на репетициях, исполнили свои подготовленные танцы. За понравившуюся пару можно было проголосовать каждому участнику и гостю. В итоге статуэтку Короля и Королевы бала взяла пара Богдана Дубойского и Ольги Шершневой.

Событие состоялось при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи – Росмолодёжь.Гранты, генерального партнёра – Псковского отделения Сбера и официальных партнёров: Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова, МБУ «Псковский городской молодёжный центр», МБУ «Стадион Машиностроитель», Псковской епархии, РОО «Псковский молодёжный центр», Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, студии исторического и социального танца «Госпожи Макаровой» и ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».