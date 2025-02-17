Общество

Борис Елкин: Кадеты – это завтрашний день нашей страны

17 февраля отмечается отмечаем особенный праздник – День российского кадета. Кадетов в своем Telegram-канале поздравил Борис Елкин.

Торжественное мероприятие прошло в Гимназии №29, где ребята получили погоны, медали и благодарственные письма за активную жизненную позицию. В ответ они продемонстрировали свои таланты, подготовив стихотворения собственного сочинения, песни и танцы.

«Кадеты – это завтрашний день нашей страны, молодёжь, которая уже сегодня осознаёт всю важность и ответственность за обеспечение безопасности и стабильности Отечества. От всей души поздравляю всех причастных с этим значимым днём! Желаю вам дальнейших успехов в учёбе, стойкости духа и уверенности в своих силах!» - сказал Борис Елкин.