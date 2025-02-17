Общество

Аналитик рассказала о схемах мошенничества с цифровым рублем

В России зафиксированы первые случаи обмана пользователей, связанные с темой цифрового рубля.Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова рассказала о новых способах мошенничества в Сети.

Среди видов мошенничества — фишинговые сайты, которые предлагают сохранить свои накопления и оказывают консультативные услуги по цифровому рублю, спам-рассылки с предложением купить его по выгодному курсу, продажа накопителей, якобы хранящих цифровые рубли, а также телефонные мошенничества с предложением перевести сбережения на «безопасный цифровой счет».

«На данный момент мы видим отдельные скам-ресурсы, на которых злоумышленники используют тему цифрового рубля как приманку. Например, на одном поддельном ресурсе пользователям предлагали «легкий заработок», благодаря ему — 10 тыс. рублей «уже сегодня». На фальшивой странице указано, что люди по программе получили уже более 500 млрд рублей, также там описаны преимущества цифровой валюты. Чтобы получить бесплатный доступ к программе, человека просят ввести на странице имя, фамилию, e-mail и обязательно — действующий номер телефона», — рассказала Татьяна Щербакова.

Нажав кнопку «получить бесплатный доступ», интернет-пользователь разрешает обрабатывать информацию о себе. По словам аналитика, если человек согласится на предложение стать новым пользователем цифрового рубля и оставит свои данные, то, вероятно, во время обратного звонка от злоумышленников ему предложат сперва вложить личные средства, чтобы затем заработать в разы больше, пишут «Известия».

Скорее всего, речь идет о классической скам-схеме с фальшивыми инвестициями. Однако вместе с деньгами на таких ресурсах человек рискует скомпрометировать еще и личные, и платежные данные, резюмировала Татьяна Щербакова.