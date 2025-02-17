Общество

Сенатор Наталья Мельникова присоединилась к вязанию носков на фронт

Псковички присоединились к акции «Тепло для Героя» и связали тёплые носки для бойцов специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

К вязальщицам присоединились сенатор, региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение» Наталья Мельникова и председатель общественного совета партийного проекта Галина Неваленная.

«Они не только увидели, как работают рукодельницы, но и сами попробовали вязать», - рассказал Александр Козловский.

Депутат пригласил желающих присоединиться к акции и помочь собрать тёплые вещи, продукты, подарки и письма для военных.

Все необходимое можно передать в пункты сбора в общественных приемных «Единой России». Позже активисты формируют из собранного гуманитарные наборы и направят в зону проведения специальной военной операции, а также в госпитали Минобороны, где проходят лечение раненые военнослужащие.