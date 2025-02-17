Общество

Хирургические отделения в районах часто существуют только на бумаге — Марина Гаращенко

Хирургические отделения в районах часто существуют только на бумаге, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наша основная задача, чтобы в каждом районе первично-специализированная, амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, которая положена на районном уровне, оказывалась в самом муниципальном образовании. Это терапевтический, неврологический профиль, определенное количество коек по акушерству и гинекологии, хирургический профиль. 90% идет по хирургическому профилю», – сказала Марина Гаращенко.

Она уточнила, что в текущей ситуации хирургические отделения в районах часто существуют только на бумаге.

«Да, к сожалению, это так. Мы коллегам на местах объясняем, что, если вы работаете хирургом, то вы должны работать хирургом в полном объеме. Должна работать операционная, должны работать анестезиологи», – добавила председатель комитета.

Ранее сообщалось, что в Себеже выявлены нарушения в связи с сокращением персонала хирургического отделения Себежского филиала Невельской межрайонной больницы. Марина Гаращенко лично контролирует ситуацию.