Общество

Власти Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве с парком «Патриот»

Правительство Псковской области и Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» договорились о сотрудничестве в части военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор парка «Патриот» Игорь Барсков в представительстве региона в Москве во вторник, 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что сам не так давно вместе с семьей посетил парк «Патриот»: «Мы остались под большим впечатлением. И уже тогда договорились проработать возможность организации экскурсий для ребят из Псковской области. Чтобы наша молодежь могла вживую увидеть технику и оружие Вооруженных Сил России, познакомиться с военной историей Отечества, стать участниками образовательных проектов и массовых мероприятий, которые здесь проводятся».

Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что подписанное в Год защитника Отечества соглашение позволит Псковской области еще больше внимания уделить патриотическому воспитанию детей и молодежи, а также сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В рамках сотрудничества стороны сформируют план совместных мероприятий по приоритетным направлениям деятельности. Парк «Патриот» будет оказывать консультативную помощь в организации выставочных пространств, а также системно организовывать экскурсии для детей и молодежи из Псковской области.

Первая группа ребят — дети участников специальной военной операции, представители патриотических движений, отличники учебы и активисты — посетят центральный парк «Патриот» во время весенних каникул.

Директор парка «Патриот» Игорь Барсков в свою очередь поблагодарил правительство региона за сотрудничество и оперативное решение вопросов взаимодействия.

«Парк "Патриот" — уникальная площадка, которая задумывалась как объект сохранения нашей истории и героических традиций. Хотим, чтобы это соглашение послужило примером для других регионов России. Мы готовы принимать не только детей, но и студентов, ветеранов, а также делать все, чтобы люди гордились историей нашей страны», — заключил Игорь Барсков.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» сегодня — это многогранный комплекс, который включил в себя технику всех видов и родов войск, множество уникальных тематических экспозиций, тактические игры, полосу препятствий, стрельбу из боевого, охолощенного и пневматического оружия, военные тренажеры-симуляторы и многое другое. На данный момент на территории общей площадью 3500 гектаров работают 20 тематических площадок.