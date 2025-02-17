Общество

Марина Гаращенко: Проект новой поликлиники в Псковском районе появится в ближайшие полгода

Проектно-сметная документация для строительства новой поликлиники в Псковском районе будет создана в ближайшие полгода. Об этом председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Поликлиника будет построена для жителей Псковского района. На сегодняшний день Псковская межрайонная больница представлена в стационарном звене, поликлиникой на Школьной. Поликлиника на Школьной по сегодняшним требованиям клинической службы и в связи с большим количеством населения мала. Сейчас мы находимся на этапе защиты финишной программы модернизации первичного звена на 2026 по 2030 годы. Эта поликлиника попадает туда. Проведены уже конкурсные процедуры на проектно-сметную документацию, сейчас они не состоялись. Я думаю, что в ближайшее время, в течение полугода проектно-сметная документация будет разработана. Мы получим уже окончательный вариант», – сказала Марина Гаращенко.

Смотрите также В Псковском районе появятся три новые амбулатории

Она добавила, что вся программа по обеспечению системы здравоохранения Псковской области квалифицированными медицинскими кадрами находится на личном контроле у губернатора.

«Мы знаем, что есть дефицит (кадров), и мы будем с ним бороться и работать над этим», – добавила руководитель профильного комитета.