Псковичам дали советы по выбору беспроводного зарядного устройства

Беспроводная зарядка — удобный способ зарядить свой смартфон, не тратя время на поиск нужного провода. Однако у беспроводных зарядных устройств тоже есть свои нюансы, которые стоит учитывать при их подборе. О том, как правильно выбрать беспроводную зарядку, рассказал менеджер МегаФона по управлению товарными категориями Андрей Иванов.
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Правильный выбор беспроводного зарядного устройства требует изучения различных факторов. Основной критерий при выборе — совместимость со смартфоном и другими устройствами. Большинство современных телефонов и наушников поддерживают стандарт зарядки Qi. Однако некоторые умные часы используют свое проприетарное крепление, которое несовместимо с обычными беспроводными зарядками.
Существует также версия беспроводного зарядного протокола Qi2, которая имеет ряд преимуществ над предшественником. Например, устройства быстрее заряжаются благодаря поддержке более мощных блоков питания, доходящих до 36 Вт, и меньше нагреваются от зарядки, что позволяет продлить срок службы аккумулятора. Qi2 поддерживает большее количество устройств: смартфоны, умные часы, ноутбуки, планшеты, VR/AR гарнитуры и внешние блоки питания. Кроме того, зарядные устройства нового протокола обладают улучшенными системами безопасности, которые позволяют управлять нагревом катушек и помогают обнаруживать посторонние предметы в зоне зарядки.
Также устройства нового стандарта могу поддерживать протокол Qi v2.0 MPP, который поддерживает магнитную зарядку, как на некоторых устройствах Apple. В отличие от iPhone, в большинстве смартфонов от других производителей нет металлического кольца для удержания телефона в вертикальном положении. Лишь незначительное количество моделей обладают необходимым элементом. Но эта проблема решается покупкой специального чехла или магнитного кольца, которое приклеивается на заднюю стенку смартфона.
Существует несколько видов беспроводных зарядок, и выбор зависит от предпочтений абонента. Основные типы:
Некоторые беспроводные зарядки оснащены дополнительными функциями, которые могут повысить удобство использования. Например, зарядка нескольких устройств одновременно — такие устройства могут быть полезны для людей, у которых несколько гаджетов, требующих подзарядки. Также у некоторых беспроводных зарядок могут быть индикаторы заряда или система охлаждения – такие модели могут быть дороже, однако дополнительные функции могут быть полезны, если нужно заряжать несколько устройств или хочется избежать перегрева.
Эксперт отмечает, что, как и с любыми другими гаджетами, важно учитывать качество сборки беспроводной зарядки. Устройства из качественных материалов, таких как металл или силикон, выглядят и ощущаются дороже, а также дольше прослужат.