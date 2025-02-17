Общество

Псковичам дали советы по выбору беспроводного зарядного устройства

Беспроводная зарядка — удобный способ зарядить свой смартфон, не тратя время на поиск нужного провода. Однако у беспроводных зарядных устройств тоже есть свои нюансы, которые стоит учитывать при их подборе. О том, как правильно выбрать беспроводную зарядку, рассказал менеджер МегаФона по управлению товарными категориями Андрей Иванов.

Фото здесь и далее: МегаФон

Правильный выбор беспроводного зарядного устройства требует изучения различных факторов. Основной критерий при выборе — совместимость со смартфоном и другими устройствами. Большинство современных телефонов и наушников поддерживают стандарт зарядки Qi. Однако некоторые умные часы используют свое проприетарное крепление, которое несовместимо с обычными беспроводными зарядками.

«Также не все беспроводные зарядки смогут быстро зарядить ваше устройство. На это влияет как блок питания, так и стандарт зарядки Qi. Стандартная мощность беспроводных зарядок варьируется от 5 до 15 Вт, но если вы хотите более быстрый процесс, выбирайте устройства на 10–15 Вт. Обратите внимание на мощность зарядного устройства и совместимость этой мощности с характеристиками вашего телефона», - советует Андрей Иванов.

Существует также версия беспроводного зарядного протокола Qi2, которая имеет ряд преимуществ над предшественником. Например, устройства быстрее заряжаются благодаря поддержке более мощных блоков питания, доходящих до 36 Вт, и меньше нагреваются от зарядки, что позволяет продлить срок службы аккумулятора. Qi2 поддерживает большее количество устройств: смартфоны, умные часы, ноутбуки, планшеты, VR/AR гарнитуры и внешние блоки питания. Кроме того, зарядные устройства нового протокола обладают улучшенными системами безопасности, которые позволяют управлять нагревом катушек и помогают обнаруживать посторонние предметы в зоне зарядки.

Также устройства нового стандарта могу поддерживать протокол Qi v2.0 MPP, который поддерживает магнитную зарядку, как на некоторых устройствах Apple. В отличие от iPhone, в большинстве смартфонов от других производителей нет металлического кольца для удержания телефона в вертикальном положении. Лишь незначительное количество моделей обладают необходимым элементом. Но эта проблема решается покупкой специального чехла или магнитного кольца, которое приклеивается на заднюю стенку смартфона.

Существует несколько видов беспроводных зарядок, и выбор зависит от предпочтений абонента. Основные типы:

Платформы — зарядка в горизонтальном положении, на которой нужно разместить смартфон. Они обычно компактные, их удобно использовать дома или в офисе.

— зарядка в горизонтальном положении, на которой нужно разместить смартфон. Они обычно компактные, их удобно использовать дома или в офисе. Подставки — зарядка в вертикальном положении, на который удобно использовать телефон во время зарядки, например, для просмотра уведомлений.

— зарядка в вертикальном положении, на который удобно использовать телефон во время зарядки, например, для просмотра уведомлений. Портативные зарядки — компактные устройства с аккумуляторами, которые можно брать с собой, если нужно зарядить устройство на ходу.

Некоторые беспроводные зарядки оснащены дополнительными функциями, которые могут повысить удобство использования. Например, зарядка нескольких устройств одновременно — такие устройства могут быть полезны для людей, у которых несколько гаджетов, требующих подзарядки. Также у некоторых беспроводных зарядок могут быть индикаторы заряда или система охлаждения – такие модели могут быть дороже, однако дополнительные функции могут быть полезны, если нужно заряжать несколько устройств или хочется избежать перегрева.

«Будьте готовы к тому, что смартфон нагревается сильнее, чем при проводной зарядке, из-за магнетического эффекта катушек. Что касается времени зарядки, то оно увеличено максимум на 20 минут по сравнению с проводной зарядкой», - предупредил Андрей Иванов.

Эксперт отмечает, что, как и с любыми другими гаджетами, важно учитывать качество сборки беспроводной зарядки. Устройства из качественных материалов, таких как металл или силикон, выглядят и ощущаются дороже, а также дольше прослужат.