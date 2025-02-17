Общество

Соцсети помогают «Росгосстраху» быстрее решать проблемы клиентов

В прошлом году «Росгосстрах» стал активнее использовать мессенджеры социальных сетей для информирования своих клиентов, и в 2025-м намерен сделать этот канал одним из ключевых в коммуникациях с теми, кто предпочитает этот вид связи. Так, в частности, пилотный проект по рассылке сервисных и информационных уведомлений через VK был признан успешным, поскольку не только обеспечил оперативную связь с клиентами во время масштабных паводков прошлой весной, но и помог людям быстро получить страховые выплаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

«Связаться с клиентами в нужный момент — одна из главных задач для любой компании, тем более, когда речь идет о чрезвычайной ситуации, в которой людям нужна оперативная помощь, — говорит директор Департамента управления взаимоотношениями с клиентами «Росгосстраха» Светлана Бери. — Мы запустили пилотный проект по использованию мессенджеров во время масштабного наводнения в Оренбургской и Курганской областях. Тогда мы старались задействовать максимум каналов исходящих коммуникаций, чтобы напомнить людям из пострадавших районов, что их жилье застраховано, и что они могут обращаться за выплатами любым удобным для них способом, а «Росгосстрах» возьмет на себя формальности по процессу урегулирования убытков. Рассылка уведомлений через ВК позволила повысить и информированность клиентов, и их отклик — 66% получивших сообщение прочитали его в течение суток».

В «Росгосстрахе» отмечают, что использование VK в качестве дополнительного канала коммуникаций с клиентами наряду с традиционными инструментами взаимодействия позволило повысить уровень информированности на 40%. При этом расходы компании на звонки и СМС-рассылки сократились на 28%.

Не менее эффективной коммуникация с клиентами через мессенджеры показала себя и в неэкстремальной ситуации. Канал использовался для информирования водителей и владельцев квартир о пролонгации полисов (в первую очередь, ОСАГО и ипотечного страхования). Сервис VK дает возможность дополнить текст иллюстрациями, что делает коммуникацию более живой и привлекательной, а внедрение интерактивных кнопок позволяет рассчитывать на оперативную реакцию клиента.