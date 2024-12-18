Общество

Флагманскую школу для одаренных детей в Пскове планируют достроить к 2027 году

Строительство флагманской школы для одаренных детей на 800 мест с кампусом начнется в Пскове в 2025 году. Плановый срок ввода школы в эксплуатацию – 2027 год. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Финансирование на образовательные учреждения в 2025 году составит:

795 млн рублей – на 8 школ;

128 млн – на 2 детских сада;

113 млн – на политехнический колледж.

Также будут продолжены капитальные ремонты и дооснащение образовательных учреждений.

«Как мы и обсуждали ранее, все меры поддержки педагогов сохраняются и индексируются на уровень инфляции», - сказал Михаил Ведерников.

Предлагается скорректировать выплаты за классное руководство (плюсом на 31 млн, до 543 млн). Губернатор напомнил, что объём мер поддержки в 2022 году был удвоен. Благодаря этому удалось остановить сокращение штата преподавателей в регионе и нарастить число новых специалистов, ежегодно приступающих к своим обязанностям. С 2021 года их число увеличилось вдвое (с 600 до 1200).

Всего на госпрограмму «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» предлагается заложить 12 млрд.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».