Строительство школы на улице Инженерной в Пскове идет с задержкой в два месяца

Строительство школы на 1000 мест на улице Инженерной в Пскове идет с задержкой в 67 дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.
Строительство средней общеобразовательной школы на пересечении улиц Юности и Инженерной идет в рамках соглашения между комитетом по образованию Псковской области и ООО «ПроШкола №52», подрядная организация — «СК «Развитие».
Количество рабочих на объекте составляет 15 человек.
В рамках соглашения, заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Псковской области, срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2025 года.