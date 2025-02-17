Общество

Строительство школы на улице Инженерной в Пскове идет с задержкой в два месяца

Строительство школы на 1000 мест на улице Инженерной в Пскове идет с задержкой в 67 дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

Строительство средней общеобразовательной школы на пересечении улиц Юности и Инженерной идет в рамках соглашения между комитетом по образованию Псковской области и ООО «ПроШкола №52», подрядная организация — «СК «Развитие».

«В связи с поздними сроками получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и низкими темпами выполнения работ подрядной организацией нарушен срок графика производства работ на 67 дней», — рассказали в комитете.

Смотрите также Подрядчик нарушил сроки строительства школы на Запсковье

Количество рабочих на объекте составляет 15 человек.

«На объекте завершены работы по возведению железобетонного каркаса и лестничных маршей 1 и 2 секции. Выполняются работы по возведению железобетонного каркаса 4 секции на уровне 4 этажа и 3 секции в части перекрытия конструкций ниже нуля, в 1 и 2 секции выполняются кладочные работы по наружным стенам и перегородкам», – добавили в комитете.

В рамках соглашения, заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Псковской области, срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2025 года.