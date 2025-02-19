Общество

Псковская медицина: новые рекорды или старые достижения?

Сообщения о внедрении новых медицинских услуг в учреждениях здравоохранения Псковской области не могут не радовать. С каждым годом населению становятся доступнее всё больше современных методов лечения, воспользоваться которыми можно по месту жительства. Однако некоторые «инновации» вызывают вопросы у общественности и профессионального сообщества, так как ранее уже применялись как в государственных, так и в частных клиниках на территории региона.

Кто и когда делал первые шаги в освоении передовых методик? Насколько корректно говорить о «прорыве» областной больницы в части эндопротезирования, стентирования и лазерной офтальмологии? В поиске ответов Псковская Лента Новостей изучила данные в открытых источниках, пообщалась с опытными врачами и уточнила позицию облздрава.

«Ранее не проводились»

7 февраля региональный комитет по здравоохранению опубликовал информацию о новых видах медицинской помощи, которые выполняются в Псковской областной клинической больнице:

тромбоэкстракция при остром нарушении мозгового кровообращения - современный метод лечения тромбов в сосудах (64 операции с 2022 года).

лазерная энуклеация предстательной железы - эффективный малоинвазивный метод удаления доброкачественной опухоли простаты. Единственный регион в Северо-Западном Федеральном округе, кроме Санкт-Петербурга, в котором проводятся данные операции. 49 операций с 2024 года.

перкутанная нефролитотрипсия - это хирургическая операция, выполняемая для извлечения камней, расположенных в чашечно-лоханочной системе почек. 30 операций с 2024 года.

лазерная коагуляция варикозно расширенных геморроидальных узлов - разновидность лазерной хирургии. 120 операций с 2023 года.

эндопротезирование коленных суставов - замена суставов. 180 операций с 2023 года.

радиочастотная абляция при фасеточном синдроме - это хирургическая маловинвазивная процедура. 86 операций с 2024 года.

лазерная офтальмология - 137 операций с 2024 года.

экстракардиальное стентирование артерий -16 операций с 2024 года.

бариатрические операции на желудке — 40 с 2024 года.

абдоминопластика - хирургическая операция, направленная на коррекцию брюшной стенки, избавление от жировых отложений и избытков кожи, восстановление эстетических пропорций тела. 32 операции с 2024 года.

По каждому пункту указано «ранее на территории региона не делались».

Информацию быстро подхватили региональные СМИ, которые разместили на своих площадках публикации об «освоении новых видов медицинской помощи» в областной больнице. Однако у населения и профессионального сообщества появился ряд вопросов и сомнений относительно того, можно ли некоторые методики назвать инновационными.

К примеру, экстракардиальное стентирование. Утверждается, что эта операция впервые стала доступна в регионе в прошлом году, однако СМИ еще в 2003 году писали о внедрении данного вида помощи в ПОКБ. А 9 февраля 2018 года сообщалось, что за шесть лет с момента создания в Псковской области регионального сосудистого центра провели 600 стентирований коронарных артерий.

Также в списке инноваций значится эндопротезирование коленных суставов. Утверждается, что эта операция стала проводиться в ПОКБ в 2023-2024 годах. При этом 16 февраля 2023 года главврач областной больницы Евгений Панферов сообщал, что данный вид помощи несколько лет подряд не оказывался на территории Псковской области. «Теперь у нас есть специалисты», - заявил он. То есть, эндопротезирование было поставлено на паузу из-за отсутствия врачей, которые могли бы этим заниматься.

По нашим данным, первая операция по замене коленного сустава в регионе была проведена заведующим отделением травматологии и ортопедии ПОКБ Вячеславом Островским в 1995 году. Информация об этом до сих пор хранится в архивах больницы.

Нет преемственности

Заслуги доктора, который стал первопроходцем в части эндопротезирования коленного состава и ряда других оперативных вмешательств, подтвердил депутат регионального парламента Виктор Антонов, который занимал должность главного врача Псковской областной больницы с 1986 по 2007 годы. Он уточнил, что Вячеслав Островский - талантливый специалист, который ездил на обучение в Германию, сейчас врач работает в одной из частных клиник города.

За рубежом, а также в Москве и Санкт-Петербурге повышали квалификацию и многие другие специалисты, которые являлись сотрудниками областной больницы на рубеже веков. Часть из них продолжают трудиться в учреждении, другие сделали выбор в пользу коммерческих центров.

Виктор Антонов назвал имена некоторых «первопроходцев»: томографией первым в области начал заниматься Олег Соколов, первый в регионе УЗИ-аппарат освоила Наталья Колесникова. У истоков развития хирургии новорожденных стоял Владимир Иванов, который ушел из жизни в 2022-м году. А в послевоенное время областной больницей руководил Иван Салтан, который выполнял уникальные реконструктивные операции, с 1959 года он был главным хирургом Псковской области. В 90-е в учреждении начали проводить эндоскопические операции, которые не предполагают надрезов на теле пациента, - появилось соответствующее оборудование.

В 2000-х регион получил весьма существенную сумму, свыше 40 млн долларов, на закупку медтехники в рамках президентской программы. Виктор Антонов вспомнил, что тогда были приобретены рентген- и УЗИ-аппараты, оборудование для лабораторной диагностики и многое другое, в том числе для оснащения великолукской больницы, детской областной, противотуберкулезного диспансера. В облбольнице установили аппарат «Ангиостар» стоимостью 2,7 млн долларов, с помощью которого стали делать операции на сердце, на сосудах головного мозга, конечностей, внутренних органов. С его помощью уже в 2003 году сотрудники Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга совместно с местными врачами провели в Пскове 6 уникальных операций стентирования.

«Это лишь малая часть того, что делалось ранее. Всё стремительно развивалось, это была настоящая революция. Спустя несколько лет стенты в количественном отношении на 10 тысяч населения стали делать даже больше, чем в Санкт-Петербурге и других городах Северо-Запада, только Мурманск нас опережал», - подчеркнул экс-главврач областной больницы.

Он заметил, что последнее время получает сообщения от коллег со стажем, которые удивляются увиденному в новостях: «Ну как же так, это всё ведь у нас уже было? Мы же оперировали, и до нас великие врачи многое делали». Виктор Антонов уверен, что областной больнице и сегодня есть, чем гордиться, тем более, что там появляется новая аппаратура, приходят новые специалисты. Между тем, не стоит забывать заслуги их предшественников, которые в свое время внедряли новшества.

«Всё это от того, что отсутствует преемственность, нет связи поколений. Приходят молодые врачи, некоторые из них грамотные и подготовленные, но связь с прошлым они потеряли. У нас был другой подход: не мы первые, мы только продолжаем традиции, заложенные великими. Медицина - очень сложная сфера деятельности, и без передачи навыков существовать не должна», - считает Виктор Антонов.

Большие возможности

Нельзя не учитывать и опыт коммерческих клиник, которых на территории региона довольно много. Там оказывают высокотехнологичную помощь, которая выходит за рамки ОМС, трудятся врачи со стажем, том числе те, кто стоял у истоков, работая в бюджетных учреждениях. К тому же, частные организации порой оснащены лучше, чем государственные.

Пример тому - лазерная офтальмология. В опубликованных данных комитета она преподносится как новое слово в медицине региона, заслуги в котором принадлежат ПОКБ, где подобные операции стали проводить с 2024 года. При этом в Пскове уже более 15 лет успешно работает офтальмологическая клиника «Визус», оснащенная современным лазерным оборудованием для лечения глазных заболеваний. Почему проигнорирован тот факт, что первое оборудование для кабинета лазерной хирургии в клинике «Визус» было поставлено специалистами немецкой фирмы ARC Lasers Gmbh в октябре 2011 года? Именно тогда жители региона получили возможность лечить многие заболевания сетчатки, глаукомы и вторичные катаракты - да, за деньги, зато рядом с домом.

Ещё один якобы новый для региона метод, который внедрила ПОКБ в прошлом году, - радиочастотная абляция. Однако наши источники сообщают, что данную операцию, необходимую для лечения болей в шее и спине, вызванных артритом или артрозом, с 2017 года проводит нейрохирург Сергей Плечов в клинике MEDICA. Безусловно, появление аналогичного вида помощи в областной больнице можно считать инновацией, но только в пределах учреждения, а не в привязке ко всему региону.

Почему ряд видов медицинской помощи представлены как инновационные, при этом они были доступны и ранее? Лечение по ряду направлений было по каким-то причинам приостановлено? Почему не учитывается опыт частных медцентров? Эти вопросы мы адресовали руководителю комитета по здравоохранению региона Марине Гаращенко.

Она согласилась, что попытки внедрения указанных в публикации облздрава методик, которые сейчас применяются в ПОКБ, предпринимались и ранее, но не были поставлены на поток. В том числе операции на коленных суставах, иные вмешательства на сосудах.

«Любая методика на сегодняшний день - это не ноу-хау, которое изобретается только сейчас, это все старые методики, которые были внедрены, описываются в руководствах, книгах и так далее, и, конечно они должны были внедряться в Псковской области. Возможно, их где-то проводили, но развития этих услуг не было, и со временем они были утрачены. Методы лечения имеют тенденцию к обновлению, модернизации. Если даже в предыдущие годы методика была внедрена, это не значит, что она была поставлена на поток, модернизирована и оказывалась до сегодняшнего дня - этого, к сожалению, не было», - прокомментировала Марина Гаращенко.

Она подчеркнула, что в течение 6 лет, пока руководит комитетом, указанные в списке новых методики на территории региона не применялись. Все пациенты, нуждающиеся в эндопротезировании и ряде других высокотехнологичных операций, направлялись за пределы Псковской области, либо в частные клиники. «В частности, лазерная офтальмология ранее не использовалась в системе государственного здравоохранения. Благодаря федеральной поддержке мы смоли закупить диагностическое оборудование для офтальмологии, а в 2024 году - технику для проведения операций», - добавила председатель профильного комитета.

Они заметила, что современные операции проводятся совершенно по другим технологиям, нежели ранее, и только оборудование, закупленное по нацпроекту, позволило их полноценно внедрить и поставить на поток в областной больнице. «Сегодня все эти операции поточные, не надо их ожидать, ждать квоты, стоять в очередях, как было ранее. Сегодня наши специалисты это делают беспрерывно», - подытожила Марина Гаращенко.

Таким образом, факт освоения новых методик в областной больнице подтвердился, но не отражает полной картины ситуации с доступностью медицинских услуг в Псковской области. Мы приветствуем развитие здравоохранения в регионе, но считаем важным подчеркнуть, что оказание качественной медпомощи по ряду направлений давно и успешно начали применять как в самой ПОКБ, так и в негосударственных медицинских клиниках. Даже если некоторые операции были доступны не всем, по каким-то причинам приостанавливались, ни в коем случае нельзя забывать о врачах, которые много лет назад сделали первые шаги в освоении передовых технологий, где бы сейчас ни находились эти специалисты. При освещении достижений в области медицины, как и во многих других, важно соблюдать нормы морали и этики. Особая роль здесь отведена СМИ, которые должны публиковать только достоверные сведения и проверять их перед публикацией, чтобы не вводить читателей в заблуждение.

Ульяна Лаблюк