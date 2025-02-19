Общество

До 1 млн рублей могут выиграть жители Псковской области в конкурсе Росмолодежи

Жители Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет включительно могут принять участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты 1 сезон». Заявить свой проект нужно до 12:00 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Участник может подать заявку только один раз, выбрав подходящую номинацию среди 18 направлений от науки и технологий до спорта и туризма. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете Федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России», подтвердить аккаунт на Госуслугах, а также оформить свою инициативу в разделе «Проекты».

«С каждым годом растет интерес к грантовому конкурсу Росмолодежи. В 2024 году на участие в нем было заявлено более 37 тысяч идей, более трех тысяч социально значимых проектов получили ресурсную поддержку. Ежегодно увеличивается не только число заявок, но и качество проектов. Мы рассчитываем, что в этом году конкурс найдет еще больший отклик и самые достойные инициативы получат поддержку до 1 миллиона рублей. Наша задача в рамках национального проекта "Молодежь и дети“, запущенного по инициативе президента России, рассказать о возможностях для молодежи, помочь ребятам реализовать свои мечты в общественно значимых и полезных для страны и общества делах», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Перед подачей заявки команда направления «Росмолодежь. Гранты» рекомендует ознакомиться с методическими материалами, а при возникновении вопросов — написать в специальный чат-бот или позвонить на бесплатную круглосуточную горячую линию по номеру: 8 (800) 333-77-37.

Добавим, конкурс «Росмолодежь. Гранты» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», стартовавшего в этом году.