До 1 млн рублей могут выиграть жители Псковской области в конкурсе Росмолодежи

Жители Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет включительно могут принять участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты 1 сезон». Заявить свой проект нужно до 12:00 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Участник может подать заявку только один раз, выбрав подходящую номинацию среди 18 направлений от науки и технологий до спорта и туризма. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете Федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России», подтвердить аккаунт на Госуслугах, а также оформить свою инициативу в разделе «Проекты».
Перед подачей заявки команда направления «Росмолодежь. Гранты» рекомендует ознакомиться с методическими материалами, а при возникновении вопросов — написать в специальный чат-бот или позвонить на бесплатную круглосуточную горячую линию по номеру: 8 (800) 333-77-37.
Добавим, конкурс «Росмолодежь. Гранты» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», стартовавшего в этом году.