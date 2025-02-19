Общество

Несколько жителей Псковской области подозреваются в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет

Некоторые жители Псковского и Островского районов подозреваются в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в 2025 году на территории Псковского района двое местных жителей, 1986 и 1996 годов рождения, осуществили фиктивную постановку на миграционный учет группу граждан Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

В Островском районе местный житель, 1990 года рождения, осуществил фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан Республики Туркменистан, также без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Подобные примеры в регионе, к сожалению, далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.