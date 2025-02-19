Общество

Всемирный день управления информацией отмечают 20 февраля

Всемирный день управления информацией (Global Information Governance Day, GIGD), отмечаемый каждый третий четверг февраля, тесно связан с другим праздником — Всемирным днём информации, который установлен решением Международного форума информатизации в 1992 году и отмечается ежегодно 26 ноября.

Ноябрьский праздник посвящён информации как таковой и призван подчеркнуть её важность в современном мире, а также напомнить о том, что наше время называют веком информации.

Информация в широком смысле — это сведения, передаваемые от одних людей другим устным, письменным или каким-либо другим способом, например, с использованием технических средств (Интернет, СМИ, телефон, телеграф и т. д.) или с помощью сигналов. Также это сам процесс передачи или получения этих сведений.

Лозунг «Кто владеет информацией, тот владеет миром» стал особенно актуальным в XX веке и остаётся актуальным в XXI веке. Этому способствовало развитие технологий передачи и хранения информации, которые постоянно расширяют возможности обмена информацией, увеличивая скорость передачи, характер передаваемой информации, её объёмы и т. д.

Упрощение, ускорение, широта охвата и доступность передачи, обмена, хранения информации стали неотъемлемой частью жизни современного общества.

Однако информация может служить как во благо, так и во вред. Она может помогать в решении повседневных задач, предупреждении последствий техногенных или природных катастроф, носить обучающий характер, способствовать налаживанию контактов. Но информация также может быть субъективной, ложной, неоднозначной, вызывать панику, формировать ложные представления и взгляды и т. д., а значит, использоваться во вред людям и вести к противозаконным поступкам.

Именно управлению информацией и посвящён праздник, отмечаемый каждый третий четверг февраля. Под управлением информацией в данном случае подразумевается анализ информации, её защита, варианты подачи или преподнесения, хранения и защиты, пишет calend.ru.

Дату эту отмечают представители разных отраслей и сфер жизни общества, которые отвечают за эффективность создания, распространения, использования и удаления информации специализированной направленности, то есть используемой в определённых сферах (здравоохранение, правопорядок, дипломатия, оборона, просвещение и т. д.). В каждой из таких сфер управление информацией имеет свою специфику, напрямую связанную с задачами.

Не менее важным в процессе управления информацией является и конечный пользователь, на которого нацелено огромное количество информации разного уровня. Он сам является не только «приёмником», но и источником определённого рода информации. В связи с этим Всемирный день управления информацией актуален практически для каждого человека. И каждому из нас следует научиться правильно управлять информацией: анализировать, «фильтровать», хранить, передавать и, пожалуй, не менее важное — научить этому своих детей.