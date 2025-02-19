Общество

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев

Актер Геннадий Косарев, известный по участию в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер на 65-м году жизни, сообщил в соцсети «ВКонтакте» Молодежный театр на Фонтанке, где служил артист.

«Девятнадцатого февраля на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев», — говорится в посте.

Окончив ГИТИС, Косарев поступил в московский театр имени Маяковского, где прослужил 11 лет и сыграл более десяти ролей. В дальнейшем артист переехал в Санкт-Петербург, связав свою творческую судьбу с Молодежным театром на Фонтанке, где прослужил более 30 лет, пишет РИА Новости.

«Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену — не мог подвести зрителей и коллег. Еще неделю назад он играл в спектакле "Жозефина и Наполеон" <...> своем последнем спектакле», — указано в публикации.

Косарев известен также по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Агент особого назначения». Всего он участвовал в 44 кинопроектах.

О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.