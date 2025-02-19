Общество

Аркадий Мурылев болеет за псковский бизнес – Андрей Козлов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев вызывает доверие у местного бизнеса, потому что он действительно решает проблемы, с которыми к нему обращаются предприниматели. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов, комментируя законопроект, который предлагает снять ограничение в отношении срока исполнения полномочий омбудсмена.

«Я поддержу этот законопроект. Это наше право - внести изменения, мы им пользуемся. И на сегодняшний момент, мне кажется, разумно, если человек обладает определенными талантами, способностями, умеет этим делом заниматься, предоставить ему право избираться еще на два-три срока. На мой взгляд, те люди, которые сейчас занимают эти посты, являются профессионалами своего дела и очень много делают. Мы с омбудсменами плотно работаем. Многие вещи получаются», - сказал Андрей Козлов.

Он отметил, что Аркадий Мурылев очень плотно и плодотворно взаимодействует с главным законодательным органом Псковской области.

«Мы много вопросов решали совместно: и вопросы обращений бизнеса, и вопросы какой-то льготной поддержки, и вопросы какого-то сопровождения. Мне кажется, это правильно. У нас свои полномочия, у него свои, но в принципе все мы делаем одно дело: хотим улучшить ситуацию в бизнесе, дать им определенную правовую основу, дать им определенные преференции для того, чтобы бизнес развивался и, соответственно, платил налоги, а это приносило всем доход, который потом мы распределяем по различным направлениям», – добавил депутат.

Андрей Козлов положительно оценивает роль уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области. Он считает, что то количество обращений, которое обрабатывает Аркадий Мурылев, это показатель того, что бизнес ему доверяет и знает, что точно получит от омбудсмена помощь.

«Аркадий Анатольевич обладает качествами управленца и качествами аналитика, качествами человека, который болеет за наш бизнес. Поэтому дать ему право претендовать еще на один срок в этой должности, мне кажется, логично. Эта должность должна быть, это определенный институт. У нас по всем направлениям свои уполномоченные. Бизнес — это тот фактор, который формирует наш бюджет, по которому мы живем, от которого все мы зависим, несмотря на то, где мы работаем, потому что бюджет у нас общий. Аркадий Анатольевич многое делает, и с каждым годом обращений меньше не становится. Это не говорит о том, что он не работает, это говорит о том, что люди верят и доверяют ему. Поэтому я всегда говорю, что совместными силами можно решить любую проблему, если ее правильно разложить, правильно подойти и правильно решить», - подчеркнул Андрей Козлов.

Напомним, на ближайшей сессии депутатам Собрания предстоит рассмотреть законопроект, который предлагает снять ограничение в отношении срока исполнения полномочий уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области. У двух этих омбудсменов в регионе в этом году истекает второй, максимальный срок полномочий.