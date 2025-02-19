Аркадий Мурылев болеет за псковский бизнес – Андрей Козлов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев вызывает доверие у местного бизнеса, потому что он действительно решает проблемы, с которыми к нему обращаются предприниматели. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов, комментируя законопроект, который предлагает снять ограничение в отношении срока исполнения полномочий омбудсмена.
Он отметил, что Аркадий Мурылев очень плотно и плодотворно взаимодействует с главным законодательным органом Псковской области.
«Мы много вопросов решали совместно: и вопросы обращений бизнеса, и вопросы какой-то льготной поддержки, и вопросы какого-то сопровождения. Мне кажется, это правильно. У нас свои полномочия, у него свои, но в принципе все мы делаем одно дело: хотим улучшить ситуацию в бизнесе, дать им определенную правовую основу, дать им определенные преференции для того, чтобы бизнес развивался и, соответственно, платил налоги, а это приносило всем доход, который потом мы распределяем по различным направлениям», – добавил депутат.
Андрей Козлов положительно оценивает роль уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области. Он считает, что то количество обращений, которое обрабатывает Аркадий Мурылев, это показатель того, что бизнес ему доверяет и знает, что точно получит от омбудсмена помощь.
Напомним, на ближайшей сессии депутатам Собрания предстоит рассмотреть законопроект, который предлагает снять ограничение в отношении срока исполнения полномочий уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области. У двух этих омбудсменов в регионе в этом году истекает второй, максимальный срок полномочий.