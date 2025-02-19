Общество

Парты Героев в память о погибших земляках открыли Выборской школе

В преддверии Дня защитника Отечества в Выборской школе Новоржевского муниципального округа состоялось торжественное открытие трех Парты Героев в честь бывших учеников школы, которые погибли, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции, сообщила глава округа Любовь Трифонова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / Telegram-канале.

На памятных партах будут увековечены имена Николая Быстрова, Андрея Васильева и Виталия Лазарева, которые стали примерами мужества и героизма для нынешних учащихся.

«Парты будут примером мужества и героизма для учащихся школы, гордостью для родных и близких. Их помнят родные, друзья, учителя, односельчане», - отметила Любовь Трифонова.

На мероприятии собрались близкие погибших, депутат Армен Мнацаканян, председатель Собрания Валентина Меркулова, военком Сергей Хабаров, глава территориального отдела Елена Соколова, председатель совета ветеранов Галина Синельникова, представители общественности, а также коллектив педагогов и ученики. Все они почтили память героев минутой молчания и выразили глубокую благодарность за их подвиг.