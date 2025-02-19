Общество

В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников

Для защиты от мошенников введут маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Для повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Данная мера является частью комплексного законопроекта правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством», — говорится в релизе.

Мошенники используют виртуальные АТС, чтобы скрыть местоположение. Они позволяют совершать звонок из любого места, где есть доступ в интернет.

Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за представителей банков или других коммерческих организаций.

С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например пометкой «Виртуальный номер» или «Интернет-звонок».

«Такая маркировка наряду с другими мерами по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством позволит правоохранительным органам эффективно отслеживать и идентифицировать мошеннические действия», — добавили в аппарате вице-премьера.

В конце ноября Григоренко заявил, что правительство совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта.

В феврале правительство одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, на прошлой неделе документ внесли в Госдуму, пишет РИА Новости.