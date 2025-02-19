В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников

Для защиты от мошенников введут маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Мошенники используют виртуальные АТС, чтобы скрыть местоположение. Они позволяют совершать звонок из любого места, где есть доступ в интернет.
Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за представителей банков или других коммерческих организаций.
С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например пометкой «Виртуальный номер» или «Интернет-звонок».
В конце ноября Григоренко заявил, что правительство совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта.
В феврале правительство одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, на прошлой неделе документ внесли в Госдуму, пишет РИА Новости.