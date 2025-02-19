Утренние авиарейсы Москва — Псков могут возобновиться с 16 марта

Утренние рейсы авиакомпании «Азимут» по маршруту Москва — Псков могут возобновиться с 16 марта, рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор псковского аэропорта Артем Тарасов.
Директор отметил, что возобновление полетов зависит не от руководства аэропорта, а напрямую от авиакомпании. Тем не менее компания настроена положительно на решение возобновить рейсы.
«Хорошие рейсы, заполняемость хорошая», — заключил директор.
Напомним, ранее утренние авиаперелеты по маршруту Москва — Псков были отменены в связи с производственной необходимостью авиакомпании «Азимут».