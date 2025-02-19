Общество

Госдума рассмотрит проект о запрете участия иноагентов в просвещении

Госдума рассмотрит в марте пакет проектов о запрете участия иноагентам в просветительской деятельности в РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Пакет законопроектов комиссии, предусматривающий введение для иноагентов запрета на участие в процессах образования и просвещения в России, рассмотрим в первом чтении уже в марте этого года», - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Депутат добавил, что, лишившись поддержки USAID, российские НКО-иноагенты ищут новые источники зарубежного финансирования.

«На днях они вместе с 60 зарубежными организациями обратились к лидерам Европейского союза с призывом возглавить вместо США "сообщество доноров" и "обеспечить бесперебойное продолжение программ помощи" в области так называемой поддержки "ценностей демократии", "независимых СМИ", прав человека, ЛГБТ* (запрещенное в РФ экстремистское движение - ред.), либерализации наркотиков и другого деструктива. Поддержка агентов влияния несомненно продолжится, а замена оператора вмешательства во внутренние дела нашей страны - вопрос временный», - добавил Пискарев.

По словам депутата, среди российских «подписантов» обращения к Евросоюзу оказались организации-иноагенты, занимающиеся, кроме прочего, просветительской деятельностью, пишет РИА Новости.

«Данный факт наглядно подтверждает необходимость введения законодательного запрета на осуществление иностранными агентами просветительской деятельности вне зависимости от того, в отношении каких лиц она осуществляется - детей или взрослых», - заключил он.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России