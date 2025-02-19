Общество

Почти 300 тысяч жителей Псковской области сделали прививки от гриппа

При подготовке к эпидемическому сезону 2024-2025 годов привито против гриппа 299 146 человек, 51,47% от численности населения Псковской области. Об этом заявили на расширенной коллегии во время подведения итогов деятельности регионального управления Роспотребнадзора за прошлый год.

Привито 202 390 взрослых, 68 020 детей. Полученная из федерального бюджета вакцина израсходована в полном объеме. За счет других источников финансирования привито 28 736 человек.

«Эта мера способствует сдерживанию заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Псковской области», – отметили в Роспотребнадзоре.