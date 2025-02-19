Александр Козловский: Память о подвиге предков — основа национальной гордости и силы

В преддверии Дня защитника Отечества на братском кладбище Великих Лук отдали дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за Родину, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
Он добавил, что именно на примере защитников Отечества воспитывается патриотизм, формируется дух мужества и преданности Родине.
«Каждый возложенный цветок — символ благодарности, уважения и вечной памяти. Пока мы помним своих героев, их подвиг живет в наших сердцах, а значит, живет и сила нашей страны», - подытожил Александр Козловский.