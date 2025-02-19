Общество

ТРК «Акваполис» в Пскове зажигает OGONEK ко Дню защитника Отечества

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» в Пскове приглашает всех желающих отметить главный мужской праздник, День защитника Отечества, ярким мероприятием. Праздничный OGONEK пройдет 22 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК.

Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа, наполненная творческими выступлениями, спортивными шоу и множеством сюрпризов. В рамках события состоится выступление от студии ViKi sport, где спортсмены продемонстрируют мастерство на пилоне и кольце.

Для юных участников праздника предусмотрены мастер-классы от «КофеШколы» и «Фабрики предпринимательства». Здесь дети смогут погрузиться в атмосферу творчества и фантазии, создать открытки для пап и дедушек, лепя из пластилина оригинальные сувениры, и окунуться в мир виртуальной реальности на VR-киносеансах. Веселое настроение гарантировано благодаря дрессированным собакам от клуба «Счастливые псы».

Взрослые тоже не останутся без внимания: их порадует бесплатный ароматный кофе от «КофеШколы», который станет отличным дополнением к общему настроению праздника, отметили в ТРЦ.

Мероприятие начнется в 13:00 в центральном атриуме ТРЦ «Акваполис». Вход свободный.