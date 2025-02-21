Общество

Стало известно, сколько мужчин проживают в Псковской области

Численность мужского населения Псковской области на 1 января 2024 года составляла 263,1 тысячи человек. Из них 69,1% — городские жители, 30,9% — жители села, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Средний возраст мужчин — 39,6 года. В трудоспособном возрасте находятся 64,5% представителей сильного пола.

По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2024 году, 18,5% мужчин самостоятельно занимаются физкультурой и спортом, а 12,3% — в организованной форме. Не курят 64,9% мужчин области.