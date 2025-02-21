Общество

В Пскове состоялся торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества

Торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся на площади Победы в Пскове 23 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Цветы возложили сенатор от Псковской области Алексей Наумец, глава города Пскова Борис Елкин и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

День воинской славы — День защитника Отечества — отмечают в России сегодня, 23 февраля. В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором дата 23 февраля имела следующее название: «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества»