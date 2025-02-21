Общество

Треть несостоявшихся трудоустройств в Псковской области связаны с несоответствием навыков — аналитики

Самая распространенная причина отказа в приёме на работу в компаниях Псковской области — несоответствие навыков и квалификации соискателя требованиям вакансии, выяснили аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) на основе агрегированных обезличенных данных, которые рекрутеры компаний из региона самостоятельно указывали за последний год.

Также в топ-3 причин вошли неподходящие условия работы: 15% или каждый десятый соискатель в Псковской области не был удовлетворен графиком или местом работы. Причем за год доля тех, кто отказался от работы из-за предложенных условий, в регионе значительно выросла: в 2023 году таких было менее 20, а в 2024 стало почти 400. Так, доля случаев отказов соискателей от работы из-за условий на местном рынке труда взлетела более чем в 20 раз.

В тройке лидеров также гостинг – явление, когда соискатель неожиданно пропадает «с радаров» и обрывает связь с работодателем. По этой причине случилось 13% или около 400 несостоявшихся трудоустройств.

Особенно остро проблема низкой квалификации встаёт при найме программистов (9% отказов этим специалистам случились из-за профессионального несоответствия), менеджеров по продажам и по работе с клиентами (8%), руководителей проектов, тестировщиков и менеджеров по закупкам (по 3%).

Оказалось, что гостингом чаще всего занимаются продавцы-консультанты, кассиры (12%), sales-менеджеры (10%), а также кладовщики, операторы call-центров и упаковщики/комплектовщики (по 3%).

«Стереотипы относительно возраста кандидатов всё ещё присутствуют на российском рынке труда, причём чаще всего от эйджизма страдают люди старшего возраста. Некоторые работодатели по-прежнему вводят негласный возрастной ценз при найме, однако это однозначно проигрышная тактика. В ситуации дефицита кадров и жесткой конкуренции за людей среди работодателей необходимо отказываться от неоправданных ограничений, в том числе — по возрасту. Иначе воронка подбора рискует стать настолько узкой, что позиции месяцами будут оставаться вакантными. Кстати, как показал один из наших опросов, за последние три года 41% российских работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения. Таким образом бизнес, который допускает эйджизм при найме сотрудников, имеет все шансы отстать от своих конкурентов», — комментирует директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина.

Анализ причин отказа в приёме на работу — важнейшая метрика для развития HR-стратегии компании. Этот параметр позволяет оценить, насколько корректны критерии отбора кандидатов, соответствуют ли предлагаемые условия рынку и нет ли внутри компании субъективных ограничивающих факторов, отметили аналитики.