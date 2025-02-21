Общество

Нейросети в подборе персонала уже применяют 7% рекрутеров Пскова — опрос

Нейросети в подборе персонала уже применяют 7% рекрутеров Пскова. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В последние несколько лет наблюдается экспансия искусственного интеллекта во многие сферы экономики, в частности, в HR-менеджмент и рекрутинг. Сегодня 7% работодателей Пскова используют нейросети в подборе. Судя по комментариям, рекрутеры чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры официальных сайтов компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах. С помощью нейросетей также собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов.

Не готов поручить рекрутинг нейронным сетям каждый второй эйчар. В том, что подбор персонала можно передать ИИ полностью, уверены 2% рекрутеров, частично — 31%. Представители компаний хотели бы переложить на нейросети первичный отбор резюме, рассылку вакансий, «холодные контакты» с соискателями.