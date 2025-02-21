Общество

Псковские росгвардейцы отметили День защитника Отечества

В региональном управлении Росгвардии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Военнослужащих и сотрудников поздравил начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Обращаясь к собравшимся, полковник полиции Игорь Иванов отметил, что псковские росгвардейцы выполняют задачи охраны общественного порядка, контроля за оборотом оружия, противодействия терроризму и экстремизму. «Каждый, кто обеспечивает безопасность граждан и государства, по праву называется защитником Отечества», – подчеркнул он.

Завершая выступление, полковник полиции Игорь Иванов поздравил собравшихся с Днем защитника Отчества и вручил ведомственные награды и благодарности отличившимся росгвардейцам.