Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: День защитника Отечества. Как возник и менялся праздник. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 февраля.

Накануне в России отмечался День защитника Отечества. В общественном сознании бытуют две противоречивые картины событий февраля 1918 года под Псковом. Есть классическая версия, сформированная в советское время, которая гласит, что 23 февраля 1918 года в боях под Псковом родилась непобедимая и легендарная Красная Армия. Между тем, по версии, которая активно распространялась в конце 80-х - 90-е годы прошлого века, никаких боев под Псковом в феврале 1918 года не было, соответственно, рождение Красной Армии в этих боях — миф.

Какая из версий имеет больше оснований считаться правдивой? В этом вопросе ведущий Олег Добрынин разбирался с председателем Общественной палаты Псковской области, членом Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, доктором исторических наук Александром Седуновым.