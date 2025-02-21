Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в акции «Макулатура и пластик рулят»

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию в IV Всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят» проекта «Вторсырье рулит» по сбору макулатуры и пластика для помощи пострадавшим в ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс приурочен ко Всемирному дню некоммерческих организаций Международному дню добрых дел, Дню мецената и благотворителя в России, Дню экологического образования.

Для участия в акции необходимо собрать макулатуру и пластик, сдать в приемный пункт, а собранные средства перечислить в благотворительный фонд.

Акция проводится с 25 февраля по 25 мая 2025 года.