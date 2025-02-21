Общество

Еще более 40 школьников Псковской области вступили в ряды Юнармии

В Псковской области более 40 школьников стали участниками Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественная церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества в одной из войсковых частей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Школьники из Пскова, Новосокольнического и Себежского районов поклялись готовить себя к служению Отечеству, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины.

С новым статусом ребят поздравили врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, его заместитель Екатерина Тимофеева и начальник регионального штаба Юнармии Псковской области Михаил Рыбчинский.

Российское детско-юношеское общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году с целью возрождения старых добрых традиций детских и молодежных организаций. В рядах юнармии в детях воспитывают доброжелательных и отзывчивых граждан, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей Родины.