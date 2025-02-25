Общество

Елена Полонская рассказала, что необходимо сделать переселенцам для получения гражданства РФ

При переезде в Псковскую область из-за рубежа семьи чаще всего пользуются программой помощи «Соотечественник», сообщила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Самое главное преимущество этой программы - это стартовый капитал для адаптации на территории региона. В него входит компенсация аренды жилья на полгода или возможность проживания в пункте временного размещения, бесплатная растаможка вещей и транспорта», - отметила Елена Полонская.

Условия для участия в программе просты, заверила уполномоченный. «Когда семья приезжает в Псковскую область, им достаточно собрать небольшой пакет документов: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справку о смене фамилии, паспорт. После этого семья получит зеленую книжку переселенца, и на следующий день можно будет подать документы для получения гражданства в УМВД», - рассказала Елена Полонская.

Весь этот процесс занимает 3-4 месяца, максимум - полгода.