Общество

На устранение ЧП в Анапе отправятся 10 волонтеров из Псковской области

Встреча в рамках подготовки волонтерской группы от Псковской области к работе в зоне чрезвычайной ситуации в Анапе состоялась 21 февраля в Доме молодежи в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Встреча с волонтерами проходила под руководством временно исполняющего обязанности председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрия Яковлева.

«Остались считанные минуты до того момента, когда вы отправитесь в поездку. Поездку непростую, мы с вами об этом уже неоднократно говорили. Хочу вас поблагодарить еще раз за ту позицию, которую вы выбрали. Это было непростое решение для каждого из вас, но тем не менее вы бросили вызов сами себе. Уверен, что вы с ним справитесь», - обратился к волонтёрам Дмитрий Яковлев.

На встрече присутствовали пять волонтеров лично, а остальные добровольцы подключились дистанционно посредством видео-конференц-связи (ВКС). Это позволило представителям различных муниципалитетов области, включая Псков, Великие Луки, Порхов, Красногородск и Дно, принять участие, получить слова поддержки и услышать рекомендации.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности и комфорта волонтеров. От завода «Псков-Полимер», который выпускает одежду и обувь под торговой маркой Nordman, добровольцам передали необходимую экипировку, которая поможет им эффективно справляться с задачами в условиях чрезвычайной ситуации, а именно водозащитные плащи и сапоги.

От лица директора завода Юрия Сорокина к добровольцам обратилась представитель Елена Тимофеева.

«Наши менеджеры подошли очень ответственно к выбору модели, поскольку у нас модельная линейка достаточно широкая. Соответственно, посмотрели и температурный режим, и среду, в которой вам придется работать. Выбрали, на наш взгляд, оптимально подходящую для данных условий модель. Надеемся, что она не подведет. 100% гарантия. Миссия у вас действительно благородная. Спасаете чудесный уголок нашей России. Как я говорю, волонтерство – это, наверное, уже не просто работа, это образ жизни людей. Поэтому берегите себя, берегите свое здоровье. Наша продукция, конечно, вам в этом поможет», - поддержала волонтеров Елена Тимофеева.

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С 24 февраля по 6 марта делегация из десяти волонтеров отправится в Краснодарский край, где им предстоит работа в зоне ЧС. Волонтерам будет предоставлено питание, жилье и транспорт для комфортного пребывания и выполнения поставленных задач.

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Напомним, в зоне ЧС уже работают псковичи. В частности, ведущий программы ПЛН-FМ «Экосреда» Сергей Елизаров.

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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.

Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.