Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Что будет с больницей и с нами?
10 лет с правом переписки
Сокращение медперсонала в Себеже
«Лёгкая кухня» Классические блины
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Эхо несостоявшегося теракта
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Разукрасили
 
 
 
ещё Общество 21.02.2025 16:550 «Дневной дозор»: Поможет ли повышение штрафов побороть хамство и равнодушие чиновников? 21.02.2025 18:070 Реактивы в Пустошке для общего анализа крови есть — облздрав 21.02.2025 17:590 В стрессовых ситуациях важно не срываться на людей – Владимир Компаниец 21.02.2025 17:550 Торжественное построение прошло в Псковском филиале Университета ФСИН России 21.02.2025 17:360 В Пскове женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин – опрос  21.02.2025 17:090 Владимир Компаниец начал свою карьеру в банке с должности стажера
 
 
 
Самое популярное 17.02.2025 14:320 Уборщица нашла окровавленную девушку в туалете в ТЦ «ПИК 60» в Пскове 14.02.2025 13:391 «Светофор» в Пскове: живее всех живых 17.02.2025 18:062 Найденная окровавленной в торговом центре псковичка находится в больнице в стабильном состоянии 17.02.2025 15:060 Окровавленную девушку из туалета торгового центра в Пскове доставили в детскую больницу 20.02.2025 15:323 Эхо несостоявшегося теракта
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На устранение ЧП в Анапе отправятся 10 волонтеров из Псковской области 

21.02.2025 16:52|ПсковКомментариев: 0

Встреча в рамках подготовки волонтерской группы от Псковской области к работе в зоне чрезвычайной ситуации в Анапе состоялась 21 февраля в Доме молодежи в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Встреча с волонтерами проходила под руководством временно исполняющего обязанности председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрия Яковлева. 

«Остались считанные минуты до того момента, когда вы отправитесь в поездку. Поездку непростую, мы с вами об этом уже неоднократно говорили. Хочу вас поблагодарить еще раз за ту позицию, которую вы выбрали. Это было непростое решение для каждого из вас, но тем не менее вы бросили вызов сами себе. Уверен, что вы с ним справитесь», - обратился к волонтёрам Дмитрий Яковлев.

На встрече присутствовали пять волонтеров лично, а остальные добровольцы подключились дистанционно посредством видео-конференц-связи (ВКС). Это позволило представителям различных муниципалитетов области, включая Псков, Великие Луки, Порхов, Красногородск и Дно, принять участие, получить слова поддержки и услышать рекомендации. 

 

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности и комфорта волонтеров. От завода «Псков-Полимер», который выпускает одежду и обувь под торговой маркой Nordman, добровольцам передали необходимую экипировку, которая поможет им эффективно справляться с задачами в условиях чрезвычайной ситуации, а именно водозащитные плащи и сапоги. 

От лица директора завода Юрия Сорокина к добровольцам обратилась представитель Елена Тимофеева. 

«Наши менеджеры подошли очень ответственно к выбору модели, поскольку у нас модельная линейка достаточно широкая.  Соответственно, посмотрели и температурный режим, и среду, в которой вам придется работать. Выбрали, на наш взгляд, оптимально подходящую для данных условий модель. Надеемся, что она не подведет. 100% гарантия. Миссия у вас действительно благородная.  Спасаете чудесный уголок нашей России. Как я говорю, волонтерство – это, наверное, уже не просто работа, это образ жизни людей.  Поэтому берегите себя, берегите свое здоровье. Наша продукция, конечно, вам в этом поможет», - поддержала волонтеров Елена Тимофеева. 

С 24 февраля по 6 марта делегация из десяти волонтеров отправится в Краснодарский край, где им предстоит работа в зоне ЧС. Волонтерам будет предоставлено питание, жилье и транспорт для комфортного пребывания и выполнения поставленных задач.

Напомним, в зоне ЧС уже работают псковичи. В частности, ведущий программы ПЛН-FМ «Экосреда» Сергей Елизаров. 

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.

Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

Теги: #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 221 человек
21.02.2025, 18:210 «Чай втроём»: Владимир Компаниец о прелестях зимнего плавания, раках и недопустимости выхода из себя. ВИДЕО 21.02.2025, 18:180 Александр Козловский призвал псковичей присоединиться к спортивному марафону 21.02.2025, 18:110 Шахматный турнир среди сотрудников Росгвардии состоялся в Пскове 21.02.2025, 18:100 «Заморозить момент» предлагают псковским фотографам
21.02.2025, 18:070 Реактивы в Пустошке для общего анализа крови есть — облздрав 21.02.2025, 18:000 Россия с 26 февраля понизит экспортную пошлину на пшеницу 21.02.2025, 17:590 В стрессовых ситуациях важно не срываться на людей – Владимир Компаниец 21.02.2025, 17:550 Торжественное построение прошло в Псковском филиале Университета ФСИН России
21.02.2025, 17:521 Дмитрий Яковлев: Общественное обсуждение муралов не требуется 21.02.2025, 17:360 В Пскове женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин – опрос  21.02.2025, 17:300 Сергей Вострецов о новых тарифах на электричество: В России власть слышит свой народ 21.02.2025, 17:090 Владимир Компаниец начал свою карьеру в банке с должности стажера
21.02.2025, 17:070 Гостиницу «Октябрьская» в Пскове продают почти за 500 млн рублей 21.02.2025, 17:010 Интерактив: Сбил, удивился, покинул место ДТП 21.02.2025, 16:590 Момент столкновения на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попал на видео 21.02.2025, 16:550 «Дневной дозор»: Поможет ли повышение штрафов побороть хамство и равнодушие чиновников?
21.02.2025, 16:520 На устранение ЧП в Анапе отправятся 10 волонтеров из Псковской области  21.02.2025, 16:420 Кривая линия 21.02.2025, 16:380 Выставка «Образы Мелетовской стенописи» открылась в Пскове 21.02.2025, 16:200 «На пятой передаче»: Особенности покупки нового автомобиля в Пскове и соседних городах. ВИДЕО
21.02.2025, 16:170 СОБЫТИЕ: Выставка «Крепость» открылась в Изборске 21.02.2025, 16:150 ДТП мешает движению на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 21.02.2025, 16:140 Псковичи могут рассказать о героях войны и пополнить «народную экспозицию» Музея Победы 21.02.2025, 16:010 Обзор крипторынка: продвижение скама президентом Аргентины и выплаты от FTX
21.02.2025, 15:580 Панихиды отслужат в Псково-Печерском монастыре в родительскую субботу 21.02.2025, 15:490 «Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст? ВИДЕО 21.02.2025, 15:430 Псковское отделение детского фонда переехало в «Дом Бабининых» 21.02.2025, 15:360 Ускоренный Интернет стал доступен псковичам на экскурсиях в кинопарке «Москино»
21.02.2025, 15:320 Снижение потока людей и автомобилей отмечено на границе в Псковской области 21.02.2025, 15:260 Гендиректор ИТ-холдинга Т1: В сегодняшних условиях платформенный подход актуален как никогда 21.02.2025, 15:220 ТРК «Акваполис» в Пскове зажигает OGONEK ко Дню защитника Отечества 21.02.2025, 15:110 В Пскове изменится режим работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров
21.02.2025, 15:090 Александр Козловский: Память о подвиге предков — основа национальной гордости и силы 21.02.2025, 14:510 Скончался создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов 21.02.2025, 14:500 В Пскове не будут запрещать поворот налево с Юбилейной на улицу Красноармейскую 21.02.2025, 14:470 Новый коронавирус, опасный для людей, выявили в Китае
21.02.2025, 14:450 SPAртакиада в честь Дня защитника Отечества пройдет в псковском аквапарке 21.02.2025, 14:380 Незнакомец похитил у пожилой псковички 30 тысяч рублей 21.02.2025, 14:351 Михаил Ведерников станет наставником в программе «Герои земли Псковской» 21.02.2025, 14:170 Мужчину из Псковского района наказали за неуплату алиментов на содержание дочери
21.02.2025, 14:110 Аркадий Мурылев болеет за псковский бизнес – Андрей Козлов 21.02.2025, 14:020 Почти 240 тысяч рублей штрафа назначили за нарушения при организации питания в школах Псковской области 21.02.2025, 13:560 Петербургская тюрьма «Кресты» преобразится в гостиничный комплекс 21.02.2025, 13:361 Интерактив: Гдов остался без катка
21.02.2025, 13:260 Почти 300 тысяч жителей Псковской области сделали прививки от гриппа 21.02.2025, 13:210 Мероприятие для школьников «Есть такая профессия – Родину защищать!» прошло в Пскове 21.02.2025, 13:141 За систематические кражи продуктов лишили свободы 19-летнего великолучанина 21.02.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Владимиром Компанийцем
21.02.2025, 13:030 Единовременную выплату получат вдовы ветеранов Великой Отечественной войны в Великих Луках 21.02.2025, 12:570 Профилактические проверки автобусов проводят сотрудники МВД в Великих Луках 21.02.2025, 12:440 120 случаев заболевания активным туберкулезом выявили за год в Псковской области 21.02.2025, 12:400 Возложение цветов прошло в Аллее Героев в псковском поселке Промежицы
21.02.2025, 12:270 Всероссийская акция «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» стартовала в Республике Алтай 21.02.2025, 12:210 «Пастырь»: О подготовке к Великому посту. ВИДЕО 21.02.2025, 12:200 Церемония возложения венков состоялась на братском кладбище в Великих Луках 21.02.2025, 12:170 Более 180 новых случаев ВИЧ зарегистрировали за год в Псковской области
21.02.2025, 12:120 Дмитрий Барабанов вручил юбилейную медаль Победы несовершеннолетней узнице из Пскова 21.02.2025, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст? 21.02.2025, 12:030 Снижение заболеваемости по 25 формам инфекционных заболеваний зафиксировали в Псковской области 21.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 февраля
21.02.2025, 11:590 Торжественный митинг памяти воинов-спецназовцев состоялся в Пскове 21.02.2025, 11:510 «Чай втроем»: Владимир Компаниец о прелестях зимнего плавания, «свадебных» раках и недопустимости выхода из себя 21.02.2025, 11:370 Семьи участников и ветеранов СВО из Псковской области приглашают на прием к юристам 21.02.2025, 11:320 Т1 Облако повысил уровень защиты информации для российского финсектора
21.02.2025, 11:200 «На пятой передаче»: Особенности покупки нового автомобиля в Пскове и соседних городах 21.02.2025, 11:200 Госдума рассмотрит проект о запрете участия иноагентов в просвещении 21.02.2025, 11:180 Александр Гуцан призвал ускорить в Псковской области работу по газификации 21.02.2025, 11:110 Утренние авиарейсы Москва — Псков могут возобновиться с 16 марта
21.02.2025, 11:060 «Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст? 21.02.2025, 11:030 До -10 градусов прогнозируют в Псковской области 22 февраля 21.02.2025, 10:590 Полиция проведет внеплановую проверку по уличному освещению в Пскове на улице Маргелова в связи со смертельным наездом 21.02.2025, 10:540 Я б в рабочие пошёл
21.02.2025, 10:520 Ольга Любимова: Библиотека имени Василева в Пскове станет центром культуры 21.02.2025, 10:460 Предметы из коллекции Плюшкина можно увидеть в Пскове и Петербурге - научный сотрудник Псковского музея-заповедника 21.02.2025, 10:444 62% псковичей поддерживают идею об обязательных отработках для медиков — опрос 21.02.2025, 10:340 Гараж подожгли в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru