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Общество

Елена Полонская: Псков — лидер по переселению соотечественников в регионе

25.02.2025 14:03|ПсковКомментариев: 0

Псков — лидер по переселению соотечественников в Псковской области, сообщила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«Псков притягивает всех, он лидер по переселению соотечественников. Второе место занимают Велике Луки — это связано с предприятиями и рабочими местами, а также там дают служебное жилье. Например, завод "ЗЭТО"», - отметила Елена Полонская.  

Она добавила, что при переселении соотечественникам предлагается компенсация аренды жилья в первые полгода или предоставляется возможность проживания в пункте временного размещения.

Пресс-портрет
Полонская Елена Алексанровна Советник губернатора Псковской области, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет».
Теги: #переселенцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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