Общество

Елена Полонская: Псков — лидер по переселению соотечественников в регионе

Псков — лидер по переселению соотечественников в Псковской области, сообщила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Псков притягивает всех, он лидер по переселению соотечественников. Второе место занимают Велике Луки — это связано с предприятиями и рабочими местами, а также там дают служебное жилье. Например, завод "ЗЭТО"», - отметила Елена Полонская.

Смотрите также Елена Полонская рассказала, что необходимо сделать переселенцам для получения гражданства РФ

Она добавила, что при переселении соотечественникам предлагается компенсация аренды жилья в первые полгода или предоставляется возможность проживания в пункте временного размещения.