Общество

«Беседка»: Почему соотечественники из ближнего зарубежья выбирают Псковскую область? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 февраля.

Гость студии - уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская. Она рассказала, как много соотечественников из ближнего зарубежья в прошлом году выбрали Псковскую область местом своего проживания, вырос ли поток переселенцев в 2024 году по сравнению с предыдущими годами, на какие меры поддержки могут рассчитывать переселенцы и насколько они эффективны.

Ведущий — Артем Татаренко.