Диетолог назвала самую вредную начинку для блинов на Масленицу

С 24 февраля в России стартовала масленичная неделя. Врач-диетолог Алена Капустина назвала наименьшую по вредности начинку для блинов.
Диетолог считает, что наиболее вредной начинкой для блинов является сладкая, которая готовится из сгущённого молока и сливочного масла.
Как отметила диетолог, сгущённое молоко и сливочное масло обладают высокой калорийностью. В них также содержится большое количество сахара, который быстро усваивается организмом и может повысить уровень глюкозы в крови.
Кроме того, сливочное масло содержит насыщенные жиры, которые могут повысить уровень «плохого» холестерина и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет RuNews24.ru.
Алена Капустина рекомендует делать масленичные блины с полезной начинкой. Например, отличным выбором станет нежирный творог, который богат белками и кальцием.
По словам эксперта, для блинов идеальна сладкая начинка с натуральным медом, фруктовым пюре или небольшим количеством варенья.
«Главное – соблюдать умеренность и не злоупотреблять сладким», – резюмировала врач-диетолог и подчеркнула, что правильный выбор начинки может превратить блины в полезное и вкусное блюдо, которое не нанесет вреда фигуре и здоровью.