Общество

Диетолог назвала самую вредную начинку для блинов на Масленицу

С 24 февраля в России стартовала масленичная неделя. Врач-диетолог Алена Капустина назвала наименьшую по вредности начинку для блинов.

«Блины сами по себе – достаточно калорийное блюдо, выбор неправильной начинки может увеличить их калорийность в разы. Важно выбрать начинки, которые не только вкусные, но и полезные», – подчеркнула врач.

Диетолог считает, что наиболее вредной начинкой для блинов является сладкая, которая готовится из сгущённого молока и сливочного масла.

«Сочетание большого количества сахара и насыщенных жиров – это бомба замедленного действия для вашей фигуры и здоровья. Эта начинка содержит огромное количество калорий, провоцирует скачки сахара в крови и способствует отложению жира», – объясняет врач.

Как отметила диетолог, сгущённое молоко и сливочное масло обладают высокой калорийностью. В них также содержится большое количество сахара, который быстро усваивается организмом и может повысить уровень глюкозы в крови.

Кроме того, сливочное масло содержит насыщенные жиры, которые могут повысить уровень «плохого» холестерина и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет RuNews24.ru.

Алена Капустина рекомендует делать масленичные блины с полезной начинкой. Например, отличным выбором станет нежирный творог, который богат белками и кальцием.

«Фрукты и ягоды содержат витамины, антиоксиданты и клетчатку, а тушеные овощи, например, капуста, морковь, грибы – полезный и низкокалорийный вариант. Отварное или запеченное мясо или рыба – также хороший источник белка. А свежая зелень – укроп, петрушка, зеленый лук – добавляет витаминов и вкуса в начинку», – комментирует диетолог.

По словам эксперта, для блинов идеальна сладкая начинка с натуральным медом, фруктовым пюре или небольшим количеством варенья.

«Главное – соблюдать умеренность и не злоупотреблять сладким», – резюмировала врач-диетолог и подчеркнула, что правильный выбор начинки может превратить блины в полезное и вкусное блюдо, которое не нанесет вреда фигуре и здоровью.