Общество

Находящиеся на фронте смогут заявиться в программу «Герои земли Псковской» в индивидуальном порядке

Участники боевых действий смогут подать заявку в программу «Герои земли Псковской» в индивидуальном порядке. Об этом директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для действующих участников СВО, которые непосредственно выполняют на сегодняшний день свои боевые задачи, у нас особые условия и сроки. Если человек на сегодняшний день находится на линии боевого соприкосновения, не может подать заявку и до 31 марта не сможет ее подать, мы принимаем индивидуально. Также мы принимаем анкеты от действующих участников на бумажном носителе и любым другим удобным способом, – сказала Ирина Иванова.

Она уточнила, что основное требование - средне-специальное образование.

«Будет выдаваться диплом о профессиональной переподготовке, которая возможна на базе среднего специального и среднего профессионального образования», – пояснила Ирина Иванова.