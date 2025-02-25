Общество

Компанию завтракающих косуль удалось сфотографировать сотруднику «Михайловского»

Нескольких косуль за завтраком удалось заснять сотруднику Государственного Пушкинского заповедника Алексею Михайлову близ мемориальной усадьбы «Тригорское». Снимки удачливый фотоохотник, по обыкновению, разместил на своей страничке в социальной сети ВКонтакте, и подписчики Алексея Михайлова традиционно отметили каждый из них множеством сердечек-лайков и комментариями: «Как дружно кушают!». Или даже: «Они смотрят прямо на Вас и не убегают!»

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

Алексей Михайлов рассказал, что косуль в эти дни можно заметить не только на берегу Сороти близ Тригорского, но и около озера Маленец, что за околицей Михайловского — мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, так что у многочисленных гостей музея-заповедника есть возможность, если повезёт, встретить этих грациозных животных.

В своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов посвящает косулям, которых в псковских пушкинских местах водится немало, отдельную главу. Здесь можно найти множество интересных подробностей об этих грациозных животных. Так, в частности, биолог пишет, что «…косуля — это скорее прозвище, чем название. Если вам посчастливится заглянуть ей в глаза, то вы непременно заметите, что один зрачок у неё расположен чуть выше другого. Латинское же название capreolus происходит от весьма относительного сходства с козой — capra. Поэтому и называют косулю ещё дикой козой. Нередко от местных охотников можно слышать и такое название: козуля — нечто среднее между косулей и козой. <…> В словаре Даля под словом «косуля» мы лишь косвенно, по отсылке на слово «косой», обнаружим её присутствие: «Будь жена хоть коса, лишь бы золотые рога». Даже у Александра Сергеевича косуля вскользь упоминается под видом дикой козы (в статье «Джон Теннер», 1836. — Прим. ред.) и никак иначе».

В музее особо отметили, что книгу «Животный мир Пушкинского заповедника» можно найти и свободно прочесть или скачать на официальном сайте учреждения, в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана». Добавим, что эта научно-популярная серия выходит в свет силами Государственного музея-заповедника «Михайловское» с 1996 года и включает в себя книги, с самых разных сторон раскрывающие так называемый «мир Пушкина».