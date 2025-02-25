Общество

«Встреча с мужеством» прошла в Пскове

«Встреча с мужеством» прошла в псковском региональном Центре подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области, в рамках Всероссийской акции «Встреча с мужеством» прошла встреча молодежи с людьми, пережившими одну из самых трагических страниц нашей истории - блокаду Ленинграда.

Почетными гостями встречи с юными патриотами - ребятами из Юнармии, «Движения Первых» и «Волонтёров Победы» стали председатель Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», ветеран Великой Отечественной войны Лариса Кравцова и член Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» и ветеран Великой Отечественной войны Антонина Кондрашина.

Они поделились своими воспоминаниями о тех тяжёлых днях, рассказали, как люди поддерживали друг друга и верили в победу, несмотря на голод, холод и постоянную угрозу.

«27 миллионов погибших воинов, это солдат, это моряков, это лётчиков, это тех, кто добровольно ушёл на фронт - это страшная цифра. Люди шли на фронт не за честь, не за славу, а чтобы только защитить свою родину, свою землю, свою семью. Это было очень дорого. Вот в этой атмосфере блокадники Ленинграда вставали и шли, полуживые, но выполняли свой долг. И день и ночь работали фабрики, заводы. Труд и оборона были вместе, рядом, и это помогло одержать Победу», - поделилась воспоминаниями Лариса Кравцова.

Антонина Кондрашина рассказывала ребятам о блокадном детстве: «Детская память откладывает какие-то самые, может быть, резкие моменты жизни. Я помню, мне было всего 3,5 года, мы сидим во дворе с мамой, братом и сестренкой, а за нами летят самолеты, как сейчас в фильмах показывают, черные-черные самолеты».

Молодые люди выразили искреннюю признательность за их подвиг и пообещали не только сохранить память о тех событиях, но и передать её следующим поколениям.