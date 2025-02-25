Общество

«Лакомка»: Приходить к теще на застолье принято в третий день Масленицы

Третий день Масленицы всегда отмечается с большим размахом и обилием угощений и называется «Лакомка» или «Скромная среда». На Руси в этот день зять и его друзья приходили к теще на званый ужин, где основным блюдом были блины. По количеству и качеству блинов судили об отношении тещи к зятю.

Кроме того, на блинах гадали. Если зять выбирал блин со сладкой начинкой, это означало, что у него спокойный и мягкий характер. Если же он выбирал солёный блин, то это указывало на сложный и непостоянный характер.

Как и в остальные дни Масленичной недели, в среду было запрещено употреблять мясо. Также в этот день нельзя было грустить и думать о плохом. Если у кого-то возникали проблемы, их старались подавить, думая только о хорошем.

Категорически запрещалось голодать в этот день. Наоборот, необходимо было есть как можно больше блинов и другой выпечки.

У третьего дня Масленицы есть много названий: «Разгул», «Скоромная Середа», «Полес» и «Перелом». Это последний день «Узкой Масленицы», вторая половина которой, «Широкая Масленица», длится с четверга по воскресенье.

Существовали и метеорологические приметы, связанные с этим днём. Если шёл снег, это предвещало частые дожди весной. Морозный день предвещал холодную и позднюю весну. Если же день был безветренным и тёплым, то весна ожидалась тёплой и ранней.