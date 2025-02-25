Общество

Порядка 80 человек подали заявки на участие в программе «Герои земли Псковской»

Порядка 80 человек уже подали заявки на участие в программе «Герои земли Псковской», доложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» 25 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В обсуждении актуальных для муниципального сообщества вопросов приняли участие губернатор, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главы городских округов, муниципальных округов и районов, представители исполнительных органов региона и управлений аппарата правительства области.

В настоящее время в муниципалитетах ведется активная кадровая работа -привлечение новых сотрудников и повышение квалификации действующих муниципальных служащих. Михаил Ведерников проинформировал о проведении в правительстве региона очередной стратегической сессии, которая будет посвящена работе системы ЖКХ.

На привлечение квалифицированных кадров, в том числе в органы местного самоуправления, направлена и программа «Герои земли Псковской», обратил внимание губернатор.

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«По сути это программа кадрового резерва Псковской области. В рамках нее участники специальной военной операции могут получить дополнительные знания, компетенции, опыт и трудоустроиться в органы МСУ. Для нас это возможность пополнить ряды муниципальных служащих грамотными управленцами», — подчеркнул Михаил Ведерников и сообщил, что в программу уже подали заявки порядка 80 человек.

Напомним, также на заседании обсудили ситуацию с уличным освещением в Псковской области.