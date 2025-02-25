Общество

Проект АНО «Сила юности» «Потягнем за Отечество!» будет посвящен героям Псковской земли разных национальностей

Стартующий на радио «ПЛН FM» и ЭПИ «Псковская Лента Новостей» проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!» будет посвящен героям Псковской земли разных национальностей.

Псковская область - форпост России. Не раз жители Псковской земли ценой огромных усилий и больших жертв вставали на пути врагов, пытавшихся захватить наши земли. Это были люди разных национальностей, которые защищали свою новую родину.

Проект расскажет об уникальных личностях, которые сыграли важную роль в защите России:

Княгиня Ольга - легендарная правительница Руси, по одной из версии - этническая скандинавка («варяжская гостья»). Основательница города Пскова. При Ольге начинается внутреннее укрепление русского государства. Приняв христианство, Ольга открыла для Руси дорогу к просвещению.

Князь Довмонт (Тимофей) - защитник Пскова и русских земель - этнический литовец. Правил в Пскове 33 года (с 1266 по 1299). В истории и народной памяти он остался как самый успешный и самый любимый князь города. В конце XVI столетия Довмонт был канонизирован Русской православной церковью.

Александр Чеченский - глава рода Чеченских псковского дворянства, герой войны 1812 года. В храме Христа Спасителя, воздвигнутом при Александре III в честь спасения Отечества в 1812 году, на стене №16 в числе имен других героев было высечено имя ротмистра А.Н. Чеченского как удостоенного ордена Святого Георгия IV степени.

Петр Витгенштейн - этнический немец. Русский военачальник немецкого происхождения, генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года — командир отдельного корпуса на петербургском направлении. Действуя в отрыве от основной русской армии, сумел одержать ряд побед над наполеоновскими маршалами. Его корпус заступил дорогу Наполеоновским войскам, благодаря чему Псковская и Петербургская губернии были спасены от вражеского нашествия. Девиз на гербе Пскова «Чести моей никому не отдам»» (как на мече Всеволода-Гавриила) - это родовой девиз немецких рыцарей Витгенштейнов.

Владимир Котлинский - герой Первой мировой войны (его отец - уроженец Минской губернии). 24 июля (6 августа)1915 года Владимир Котлинский возглавил «Атаку мертвецов», в ходе которой был смертельно ранен. Посмертно представлен к ордену Святого Георгия 4-й степени. К столетию этого события 6 августа 2015 года в Пскове открыт «Памятник землякам-солдатам Первой мировой войны», где в собирательном образе воина «отражены и черты уроженца Пскова Владимира Котлинского».

Константин Рокоссовский - маршал Победы, этнический поляк и министр обороны Польской Народной Республики. Легендарный полководец, дважды Герой Советского Союза. Родился в городе Великие Луки Псковской губернии.

Маншук Маметова и Алия Малдагулова - этнические казашки, совершившие свой подвиг на Псковской земле в годы Великой Отечественной войны.

Арнольд Мери - этнический эстонец. Советский и эстонский государственный и общественно-политический деятель, ветеран Великой Отечественной войны, первый председатель Общественного союза против неофашизма и межнациональной розни Эстонии. В годы Великой Отечественной войны принял первый бой в районе города Порхов. Первый эстонец, удостоенный звания Героя Советского Союза.

Тимур Апакидзе - этнический грузин. Генерал-майор советский и российский военный лётчик. Герой Российской Федерации, лётчик-снайпер. Погиб в Островском районе Псковской области, где установлен памятный мемориал в его честь.

Жумагельды Нурахметов и Тимур Томазов - Герои России, военнослужащие 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной дивизии, награжденные за участие в специальной военной операции.

Инициатором проекта выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности». Проект реализуется при поддержке правительства Псковской области.