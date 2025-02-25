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Общество

Снятие ограничений по срокам полномочий для детского и бизнес-омбудсменов обсудили псковские депутаты

26.02.2025 16:09|ПсковКомментариев: 0

Законопроект, который предлагает снять ограничение в отношении срока исполнения полномочий уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области, обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я думаю, что такой закон должен быть. Во многих регионах такие ограничения уже сняты. Я не вижу препятствий для принятия данного законопроекта», - сказал уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. 

На заседании комитета уточнили, что данный законопроект не будет распространяться на уполномоченного по правам человека, поскольку его деятельность регулируется федеральным законодательством. 

Члены комитета поддержали законопроект и предложили принять его на сессии 27 февраля. 

Пресс-портрет
Мурылев Аркадий Анатольевич
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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