Общество

Мемориальную доску гвардии полковнику Константину Зизевскому открыли в псковской деревне Череха

В деревне Черёха Псковского района на фасаде дома №147 открыли мемориальную доску в честь гвардии полковника Константина Зизевского - дважды кавалера ордена Мужества, командира 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Константин Зизевский вырос в семье потомственных военных. Школу закончил с серебряной медалью, активно и успешно занимался спортом. В 2006 году стал выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного дважды Краснознаменного командного училища, продолжив семейную традицию служения Отечеству.

«За время службы прошел все командные должности: от командира взвода до командира полка, а в 2016 году принимал участие в параде на Красной площади, посвященном 71-й годовщине Великой Победы, возглавлял парадный расчет 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Полковник Зизевский погиб 26 февраля 2022 года при выполнении воинского долга в зоне СВО. Светлая память», - добавила Наталья Федорова.