Общество

Псковскую птицефабрику обязали устранить нарушения санитарного законодательства

Прокуратура Псковского района совместно с контролирующими органами по обращению местного жителя провела проверку в ООО «Племрепродуктор Назия», сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

Фото: прокуратура Псковской области

По результатам проверки выявлены нарушения требований санитарного и налогового законодательства в части ненадлежащего оформления медицинской документации сотрудников и занижении налоговой ставки.

В связи с этим в адрес руководителя организации прокурор района внес представление об устранении допущенных нарушений.