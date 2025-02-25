Псковскую птицефабрику обязали устранить нарушения санитарного законодательства

Прокуратура Псковского района совместно с контролирующими органами по обращению местного жителя провела проверку в ООО «Племрепродуктор Назия», сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.
Фото: прокуратура Псковской области
По результатам проверки выявлены нарушения требований санитарного и налогового законодательства в части ненадлежащего оформления медицинской документации сотрудников и занижении налоговой ставки.
В связи с этим в адрес руководителя организации прокурор района внес представление об устранении допущенных нарушений.