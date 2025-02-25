IT-преступления приобрели характер нарастающей угрозы — псковское УМВД

Преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, приобрели характер нарастающей угрозы. Об этом сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.
В общей структуре преступности данные преступления составляют 45,9%. В абсолютном значении число таких противоправных посягательств возросло на 42%, органами внутренних дел выявлено 4 204 преступления указанной категории (99,6%).
Основная масса (51,7%) зарегистрированных за 2024 год преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий приходилась на кражи (578) и мошенничества (1603).