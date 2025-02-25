Общество

Зимнюю погоду в марте прогнозируют псковские синоптики

В марте погода всё ещё будет напоминать зиму, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6) в новом выпуске программы «Беседка».

Синоптик отметила, что несмотря на общее потепление ночное похолодание до минус 12 градусов вполне вероятно.

«Суточный ход температуры станет ключевым фактором формирования погодных условий в марте», — пояснила Тала Нещадимова.

С середины января этот фактор играет значительную роль, и его влияние сохранится в ближайшие месяцы. Даже при ночном морозе днём ожидается повышение температуры до нуля или чуть выше, особенно в условиях антициклона.